Son Dakika
Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir konuştu: Önce tehdit ettiler, sonra 3 milyon Euro teklif ettiler
Sivas’ta sel böyle geldi
Sivas’ta patlayan su borusunun ardından ortaya çıkan selin gelişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
SİVAS 25.10.2021, 13:22
Sivas’ta patlayan su borusunun ardından ortaya çıkan selin gelişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Sivas’ta geçtiğimiz gece Kepenek caddesinde ana su borularının birinin patlaması ile ortaya çıkan sel birçok iş yerini sular altında bırakmıştı. Maddi hasara neden olan selin geliş anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde borunun patlamasının ardından caddenin suyla kaplanması görülüyor.