Sivas’ta şeker pancarında 1 milyon ton rekolte bekleniyor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl Sivas’ta yaklaşık 1 ton şeker pancarı üretimi beklediklerini söyledi

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yüzde 245 artış ile ton başına bin 450 lira olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatına ilişkin konuştu. Şeker pancarı alım fiyatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başkan Çetindağ, Sivaslı çiftçiler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye teşekkür etti.

“Çevre illerdeki 4-5 fabrikaya şeker pancarı veriyoruz”

Sivas’ta geçen yıl yaklaşık 800 bin ton şeker pancarı üretildiğini ifade eden Çetindağ; “Bu yıl şeker pancarı üretiminin daha da fazla olmasını bekliyoruz. Bu yıl da 800 bin ila 1 milyon ton arasında rekolte bekliyoruz. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanlığımız şeker pancarı alım fiyatlarını açıkladı. Buğday fiyatlarında olduğu gibi şeker pancarında açıklanan alım fiyatları da çiftçimizi memnun etti. Sivas’ımızda yüksek miktarda şeker pancarı ekiliyor. Rekoltemiz çok yüksek oluyor. Şeker pancarı hayvancılığa da büyük katkı sunuyor. Sivas olarak çevre illerdeki 4-5 fabrikaya şeker pancarı veriyoruz. Kayseri, Malatya, Erzincan, Tokat’taki şeker fabrikalarına hammadde gönderiyoruz. Şunu özellikle dile getirmek istiyorum; çiftçimize destek verildiği sürece en güzel ürünleri yetiştirip mamul madde üretimine katkıda bulunacağız. Biz üretmeye devam edeceğiz. Açıklanan fiyatlardan dolayı Sivas Ziraat Odası olarak tüm çiftçimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’ye teşekkür ediyorum. Biz gece gündüz çalışarak bir karış toprağı boş bırakmamak üzere ekmeye devam edeceğiz” dedi.

Sivas’ta şeker pancarı hasadının Gemerek’te başladığına dikkat çeken Çetindağ; “Ekim ayı itibariyle inşallah hasat il genelinde başlayacak. Hava aşırı derecede soğumadan, 11’inci aya kalmadan şeker pancarı sökülerek fabrikalara intikal ettirilecek” ifadelerine yer verdi.