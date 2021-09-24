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Sivas’ta rehber öğretmenler bir araya geldi

Sivas’ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Rehber Öğretmenler Toplantısı yapıldı.

SİVAS 24.09.2021, 10:20
Sivas’ta rehber öğretmenler bir araya geldi

Sivas’ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Rehber Öğretmenler Toplantısı yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürü Resul Çatal ve il genelinde görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Aslan, rehber öğretmenlerin sorumluluğunun büyük olduğuna vurgu yaparak; "Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği için sizlerin rehberliğine ihtiyacımız var" dedi.

Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak birinci görevimiz

Başarı için el ele vermenin, gönülden çalışmanın şart olduğuna vurgu yapan Aslan, "Sivas’ta çok güzel bir birliktelik var. Biz bu birliktelik ruhunu canlı tutar ve hep birlikte gayret gösterirsek arzu ettiğimiz başarıları yakalarız. Çocuklarımızı, geleceğe en iyi şekilde mutlu ve huzurlu olarak hazırlamak bizim birinci görevimiz. Bu noktada sizin rehberliğiniz çok önemli. Hem okullarınızda öğrenci ve okul idarecilerimiz için hem de bizim yürüttüğümüz, hayata geçirmeyi planladığımız çalışmalar için bizlere rehberlik etmenizi bekliyoruz" dedi.

Aslan, konuşmasının ardından rehber öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Toplantıda yıl boyu yürütülecek rehberlik faaliyetleri ve uygulanması planlanan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

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