Sivas’ta polis sokak satıcılarına nefes aldırmıyor

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda, 17 kişiye işlem yapıldı.

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas’ta son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda; 14,26 gram Metamfetamin, 1,13 gram Esrar, 15,91 gram Sentetik Kannobinoid,15 adet Sentetik ecza hap, 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Öte yandan uygulamalar kapsamında yapılan ev, işyeri ve araç aramalarında; 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet fişek, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet Narkotik madde kullanma aparatı bulundu.

12 şahıs hakkında, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlaması ile işlem yapıldı. 5 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı madde İmal ve Ticareti suçlama ile işlem yapıldı. 3 şahsa ise uyuşturucu madde kullanarak araç kullandıkları gerekçesi ile 20 bin 727 TL idari para cezası uygulandı.