banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Sivas’ta piyasaya sahte para sokarken yakalandılar

Sivas’ta piyasaya sahte para sokmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

SİVAS 20.06.2022, 15:40
Sivas’ta piyasaya sahte para sokarken yakalandılar

Sivas’ta piyasaya sahte para sokmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, aldıkları ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma ile piyasaya sahte para sokmaya çalışan 3 kişiyi kıskıvrak yakalardı. Yapılan çalışmada; akaryakıt istasyonu, fırın ve büfe gibi işletmelere verilen 11 adet 100 TL’lik sahte banknotlar ele geçirildi. 3 kişi hakkında sahte para suçlaması ile işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu