banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı

Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

SİVAS 05.07.2021, 15:25
Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. R.Y. idaresindeki 58 TZ 432 plakalı Peugeot marka otomobil ile Ü.T.C. yönetimindeki 38 DN 963 plakalı Renault marka otomobili kavşakta çarpıştı. Kazada K.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ise olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu