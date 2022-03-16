Sivas’ta ormancılık hakkında söyleşi düzenlendi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde düzenlenen söyleşide katılımcılara ormancılık hakkında çeşitli bilgiler verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü tarafından ‘‘Orman Muhafaza Memurluğu ve Ormancılık Faaliyetleri’’ konulu söyleşisi gerçekleştirildi. Koyulhisar MYO Amfi 1’de gerçekleştirilen söyleşiye, Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Orman Yüksek Mühendisi Azim Kutlay Kurt ve Orman Muhafaza Memuru Özkan Kılıç, Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahu Kutlay, akademisyenler, Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ile Ormancılık Bölümü öğrencileri katıldı.

Ormancılık hakkında tecrübe ve bilgiler aktarıldı

Söyleşide Yüksek Mühendis Kurt, öğrencilere ormancılık görevinin önemini, ülkemiz ormanlarında yapılan faaliyetleri, orman işletme müdürlüklerinde görev almak istediklerinde izleyebilecekleri adımları ve meslekte ilerlemede nasıl bir yol izleyecekleri hakkında bilgi verdi.

Ardından Orman Muhafaza Memuru Kılıç, mesleğinde görev aldığı aşamaya gelirken izlediği adımları, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra orman muhafaza memuru olarak nasıl göreve başlayacakları, hangi aşamalardan geçtiklerini, atandıktan sonra yaptıkları işler ve ormancılık hakkında tecrübe ve bilgilerini katılımcılara aktardı.

Programın sonunda Koyulhisar MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kutlay konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.