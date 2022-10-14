Sivas’ta “Ömürlük Şarkılar Şarkılaşan Ömürler" konseri düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) "Ömürlük Şarkılar-Şarkılaşan Ömürler" adlı dinleti konser programı düzenlendi.

Edebiyatçı yazar Prof. Dr. Ömür Ceylan’ın aynı adı taşıyan kitabından seçkilerin seslendirildiği 4 Eylül Kültür Merkezi’ndeki programa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, il protokolü, dekanlar, müdürler ve dinleyiciler katıldı. Prof. Dr. Ceylan, okunan eserlerin öncesinde şarkıların hikâyelerine dair anlatımlarda bulundu. Anlatımlarında şarkıların ortaya çıktığı dönemlerin güçlü bir tasvirini yapan Ceylan, dinleyicileri kimi zaman şaşırtırken kimi zaman hüzünlendirdi. Konserdeki şarkılar, Öğr. Gör. Servet Zeki Ersoy şefliğinde, Nilay Yanalak Karasu solistliğinde ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Saz Ekibi eşliğinde söylendi. Türk Sanat Müziği’nin "Gamzedeyim Deva Bulmam”, “Ben Gamlı Hazan” ve “Sen Hep Beni Mazideki Halimle Tanırsın" gibi sevilen eserleri konserde seslendirilen eserler arasında yer aldı. Konser sonunda Belediye Başkan Vekili Topgül, Rektör Yıldız ve Rektör Yardımcısı Yekbaş Prof. Dr. Ceylan, Solist Karasu ve Şef Ersoy’a teşekkür belgesi verdi.