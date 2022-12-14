Sivas’ta okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaştı.

Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışmaların başarıyla uygulandığı kentte 5 yaş okullaşma oranı yüzde 98’e ulaştı.

Sivas’ta, Millî Eğitim Bakanlığının politikaları doğrultusunda kentte detaylı bir okul öncesi eğitim planı hazırlanırken, bu çerçevede yeni yapılan anaokulları, açılan ana sınıfları ve diğer çalışmalar ile birlikte kentte okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaştı.

Sivas’ın eğitim altyapısı ve fiziksel yeterlilik açısından oldukça iyi bir noktada olduğunu belirten Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, “Eğitimin her kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de ilimiz çok iyi bir noktada. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in okul öncesinin yaygınlaştırılması ve beş yaşta okullaşma oranının %100’e ulaştırılması çalışmaları doğrultusunda ilimizde yüzde 45 olan 5 yaş okullaşma oranı 1 yıl içerisinde yüzde %98’e ulaştı. Bunu yüzde 100’e taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Sivas’ta okul öncesi eğitim alanında yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşan Aslan, “2022 yılında Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi çerçevesinde ilimizde BİLSEM Anaokulu hizmete açıldı. Bunun yanı sıra; Alibaba Anaokulu, İsmail Işık Anaokulu, Şeyh Şamil Anaokulu ve Tuzlugöl Anaokulumuzda inşaat çalışmaları tamamlanarak eğitim-öğretime açıldı. Planlamalarımız doğrultusunda ilimize 6 yeni anaokulu daha kazandırılacak. Yeni anaokullarımızın yanı sıra mevcut okullarımızda da imkân ve fiziki koşullar doğrultusunda yeni anasınıfları oluşturuyoruz. Bu çerçevede onarım ve donatım çalışmalarını tamamlayarak 100 yeni ana sınıfı oluşturduk. Okul öncesi eğitim çağındaki tüm çocuklarımızın imkân ve fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için anasınıfı öğrenci sayısı 100 ve üzeri olan ilkokulların anasınıflarını anaokuluna dönüştürdük. Bu çerçevede il merkezinde Şehit Hakan Yurtoğlu Anaokulu, İnönü Anaokulu, Şehit Adnan Saka Anaokulu, Yavuz Selim Anaokulu ve Suşehri ilçemizde Kemalpaşa Anaokulu olmak üzere ilimiz genelinde toplam 6 anaokulu oluşturuldu.” dedi.

10 Köyde gezici öğretmen sınıfı uygulaması yapıldı

Okul öncesi eğitim alanındaki imkan ve fırsatların en ücra yerleşim yerine ulaşması noktasında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aslan, “Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda bu konuda da gerekli planlamaları yaparak çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlaması hedefinin gerçekleşmesi amacıyla ‘Gezici Öğretmen Sınıfı’ ile ‘Taşıma Merkezi Ana Sınıfı’ modelleri ilimizde başarıyla sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında merkeze bağlı Tepeönü, Yeniboğazkesen, Sivritepe ve Akçamescit köyleri, Suşehri’nde; Yaygınsöğüt, Günlüce, Kozçukur, Yukarıakören, Altınyayla’da Paşaköy ve Yeşilyurt Köyü olmak üzere il genelinde toplam 10 köyümüzde ‘Gezici Öğretmen Sınıfı’ uygulaması gerçekleştirdi. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında ise il merkezinde Ebuhan ve Karagömlek ile Gürün’de Sularbaşı ve Kızılören köyleri olmak üzere toplam 4 köyde ‘Gezici Öğretmen Sınıfı’ uygulaması yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz yemekten anasınıfı öğrencileri de yararlanıyor

Millî Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği sosyal politikalarla da öğrencilere destek vermeye devam ettiğini belirten Aslan, Sivas’ta bu çerçevede 15 bin 828 öğrenciye ücretsiz yemek imkânı sağlandığını belirtti. Aslan, okul öncesi öğrencilerinin de bu imkânlardan yararlandığına dikkat çekti.

Bu çerçevede şartları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumlarında bir öğünlük beslenme desteği sağlandığını belirten Aslan; “İl merkezinde Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu ve TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulundaki 123 öğrencimiz, Suşehri İlçemizde ise Şehit Sezai Seven İlkokulu ve Şehit Bayram Yüce İlkokulunda eğitim gören 20 öğrencimize beslenme desteği sağlamaktayız.” şeklinde konuştu.