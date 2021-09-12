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Sivas’ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi" Projesi kapsamında Sivas’ta temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim programı başladı.

SİVAS 12.09.2021, 20:00
Sivas’ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi" Projesi kapsamında Sivas’ta temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim programı başladı.


Sıcak Çermik kaplıcalarındaki termal otelde gerçekleştirilen eğitim programının açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık ve Resul Çatal, Avrupa Konseyi gözlemcisi, proje uzman ve koordinatörleri katıldı.


222 öğretmen katılacak


Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanı ile aralarında Sivas’ın da bulunduğu 10 pilot ilde uygulanan projenin Sivas etabına 9’u il merkezinden olmak üzere, 11 okuldan 222 öğretmen katılacak.


Proje ile temel eğitim kurumları için insan hakları, demokrasi ve temel evrensel değerlere dayalı eğitim materyallerinin geliştirilmesi, öğretmenlere ve eğitim uygulayıcılarına demokratik kültür yetkinliklerinin kazandırılması, okul topluluklarının ve genel olarak toplumun demokratik okul kültürüne ilişkin farkındalık ve anlayışlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

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