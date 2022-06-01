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Sivas’ta öğretmenlere diyabet eğitimi verildi

Sivas’ta Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi dahilinde diyabetli öğrencilerin öğretmenlerine yönelik "Diyabet Eğitim Programı" düzenlendi.

SİVAS 01.06.2022, 16:13
Sivas’ta öğretmenlere diyabet eğitimi verildi

Sivas’ta Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi dahilinde diyabetli öğrencilerin öğretmenlerine yönelik "Diyabet Eğitim Programı" düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Sefa Metin, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Müdürü Rukiye Özberk ile Milli Eğitim Müdürlüğü ISG Birimi İl Koordinatörü Selahattin Gökçe katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda; Diyetisyen Muhammet Ateş ’Sağlıklı Beslenme’, Diyetisyen Ezgi Çiçek Kaya ’Diyabetle Yaşam ’ konularında bilgi verirken Numune Hastanesi Diyabet Hemşiresi Fatoş Albayrak ise ’İnsülin Kullanımı’ ve ’Acil Durum İğnesi Glukagon’ kullanımını anlattı.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Albayrak, talep eden öğretmenlere insülin kullanımını uygulamalı olarak gösterdi.

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