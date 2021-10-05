Sivas’ta Neşet Ertaş coşkusu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında düzenlenen Neşet Ertaş temalı program yoğun ilgi gördü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında Neşet Ertaş temalı “Bozkırın Tezenesi” adlı program düzenlendi. Kurum eğitim koordinatörü Samet Ünlü tarafından tasarlanan programda, Türkçe Öğretmeni Sedef Bozpolat tarafından kaleme alınan metne, görsel sanatlar öğretmeni Zülal Epik öncülüğünde öğrencilerin yaptıkları resim çalışmalarına ve müzik öğretmenleri Bilal Kireçtepe ve Pelin Pakoğlu yönetiminde öğrencilerin seslendirdikleri türkülere yer verildi. Orta Anadolu ve Bozlak kültürünün tanıtıldığı “Bozkırın Tezenesi” adlı programda Türk halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatından kesitler sunuldu. Öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen program büyük alkışlarla son buldu.