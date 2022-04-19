Sivas’ta narkotik olay sayısı yüzde 61 arttı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre kentte 2021 yılında narkotik suçlar bir önceki yıla göre artış gösterdi.

Sivas’ta 2020’de 337 olan narkotik olay sayısı 2021’de yüzde 61 oranında artarak 541’e çıktı. Narkotik olay sayısındaki artış, bu suçlar dolayısıyla tutuklanan kişi sayısına da yansıdı. Sivas’ta 2020’de narkotik suçlardan dolayı tutuklanan kişi sayısı 53 iken 2021’de yüzde 21 artışla 64’e çıktı.

Sivas’ta 2021’de narkotik olay en fazla merkez ilçede artış gösterdi. Merkez ilçede 2020’de 287 olan narkotik olay sayısı 2021’de yüzde 49 artışla 429’a ulaştı. Merkez ilçeyi 48 narkotik olayla Şarkışla, 15 narkotik olayla Gemerek, 11’er narkotik olayla Kangal ve Zara izledi. Suşehri’nde 10, Hafik’te 4, Akıncılar ve Ulaş’ta 3’er, Gürün ve Yıldızeli’nde 2’şer, Divriği, İmranlı ve Koyulhisar’da 1’er narkotik olay meydana geldi. Altınyayla, Doğanşar ve Gölova ilçelerinde ise narkotik olay meydana gelmedi.