Sivas’ta narkotik köpekli şafak operasyonu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile 1 şahıs gözaltına alındı.

Sivas’ta Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde bir adrese uyuşturucu baskını düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile bir süredir takip edilen M.T.’nin ikametine yapılan baskında, narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Atik isimli narkotik köpeği ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada 105 gr. Kubar esrar ve 20 gr. Toz esrar ele geçirildi. Operasyonda M.T. uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı. M.T hakkında adli işlem başlatıldı.