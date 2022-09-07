Sivas’ta müzelerin ziyaretçi sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı. Verilere göre Sivas’ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2020 yılında 116 bin 307 kişi iken 2021 yılında 212 bin 955 kişiye yükseldi.

TÜİK; Sivas’ta bulunan müze sayısını 3, müze eser sayısını ise 15 bin 69 olarak açıkladı. Sivas’ta müzelerde bulunan 15 bin 69 eserin 2 bin 895’ini arkeolojik materyal, 3 bin 379’unu etnografik materyal, 7 bin 192’sini sikke, 197’sini tablet, bin 404’ünü mühür ve mühür baskısı, 1’ini arşiv dokümanları, 1’ini de diğer grubu oluşturdu.