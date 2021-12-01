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MSB: "Van’da görevli hudut birliklerimiz, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Sivas’ta mevsimin ilk karı düştü
Sivas’ta şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.
SİVAS 01.12.2021, 09:25
Sivas’ta şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Sivas’ta hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte bir süredir etkili olan hafif yağmur, günün ilk saatlerinde yerini yar yağışına bıraktı. Yağan kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gardaşlar tepesi beyaza büründü. Hafif kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.