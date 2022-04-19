Sivas’ta metruk binada yangın

Sivas merkez Çarşıbaşı Mahallesinde bulunan tek katlı metruk binada yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Sivas’ın Çarşıbaşı Mahallesi bulunan tek katlı metruk binadan alevler çıkmaya başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri 112 çağrı merkezini arayarak bilgi verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Madde bağımlıları tarafından çıkartıldığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.