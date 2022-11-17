Sivas’ta meslek lisesi öğrencileri ekmek üretimine başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışmalar çerçevesinde Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan atölyede ilk ekmek üretimi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğretmen ve öğrencilerince bir süredir alt yapısı oluşturulan fırında; roll (küçük boyutlu) ekmeğin üretimi gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Cemal Dalcı, Müdür Yardımcısı ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni İbrahim Kaya İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret ederek üretimi yapılan ilk ekmeğin tanıtımını gerçekleştirdi.

Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, doğal yöntemlerle üretimi gerçekleştirilen ekmeğin tadına bakan Aslan, üretim aşamasında görev alan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatları doğrultusunda 81 ilde belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yiyecek-içecek hizmetleri alanı mutfak uygulama atölyelerine entegre fırın sistemi kurulumu için çalışma yürütüldüğünü belirten Aslan, bu çerçevesinde Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde başlatılan çalışmaların tamamlandığını söyledi. Atölyedeki çalışmaların tamamlanması ile birlikte üretim aşamasına geçildiğini belirten Aslan, alan öğretmenleri ve öğrenciler tarafından ilk ekmek üretiminin başarıyla gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.