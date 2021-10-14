Sivas’ta KÖYDES kapsamında 183 proje tamamlandı

Türkiye’nin ikinci büyük yüzölçümüne sahip olan Sivas’ta susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması ile köy yollarının kalite ve standardının yükseltilmesi amacıyla uygulanan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

2021 yılında Sivas’ta 71 milyon 807 bin liralık KÖYDES ödeneği kapsamında içme suyu, yol, tarımsal sulama ve atık su projeleri olmak üzere 4 başlıkta çalışmalar devam ediyor.

Toplam 392 projenin 111’i içme suyu, 236’sı yol, 24’ü tarımsal sulama 21’i ise atık su projelerinden oluşuyor. 2021’de hayata geçirilmesi planlanan 392 projenin 183’ü tamamlandı, 183’ü devam ediyor, 15’i ihale aşamasında, 11’i de henüz başlamadı.