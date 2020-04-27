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Sivas’ta korona gelinlik satışlarını vurdu

TÜRKİYE’DE KORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE ERTELENEN DÜĞÜNLER, SİVAS’TAKİ GELİNLİK SATIŞLARINI VURDU, SATIŞLAR YÜZDE 90 ORANINDA AZALIRKEN, BİRÇOK DÜKKAN KEPENK KAPATTI.

Sivas’ta korona gelinlik satışlarını vurdu

TÜRKİYE’DE KORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE ERTELENEN DÜĞÜNLER, SİVAS’TAKİ GELİNLİK SATIŞLARINI VURDU, SATIŞLAR YÜZDE 90 ORANINDA AZALIRKEN, BİRÇOK DÜKKAN KEPENK KAPATTI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:36
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Sivas’ta korona gelinlik satışlarını vurdu

Türkiye’de korona virüsü nedeniyle ertelenen düğünler, Sivas’taki gelinlik satışlarını vurdu, satışlar yüzde 90 oranında azalırken, birçok dükkan kepenk kapattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını gelinlik üreticilerini de vurdu. Her gün yoğun mesai harcayarak gelinlik diken Sivas’taki gelinlikçiler, korona virüs salgını nedeniyle müşteri bulamazken, bazı işletmeler ise dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Kentte gelinliğe olan talep ise yüzde 90 oranda azaldı.

Virüs nedeniyle düğünlerin ertelenmesinden dolayı gelinlik satışlarının büyük oranda azaldığını ifade eden işletme sahibi Cansın İnce, salgın öncesi rezervasyon yapan gelinlerin panik yaşadıklarını söyledi. İnce, “Şu an mağazamız bayağı yoğun ve kalabalık olması gerekiyordu. Birden fazla işçinin çalışması gerekiyordu. Arkadaşlarımız işsiz kaldılar. Gelen giden çok yok, tek işçiyle devam ediyoruz. Bayram önü şu an herkesin gelinlik seçmesi gerekirken mağazada tek başına oturuyor elamanlarımız. Çok üzücü bir durum. Bu virüs ne zaman biter bilmiyoruz. Umarım en kısa zamanda biter. Daha öncesinden rezervasyon yapmış olduğumuz gelinlerimiz çok panikler, heyecanlılar. İnşallah virüs biter onların da düğünleri olur. Çünkü her gün arıyorlar, bilgi almak istiyorlar açılacak mı diye. Umarım düğün sezonu açılır” dedi.

“Fiyatlarda indirim yapacağız”

Gelinlik fiyatlarının 2 bin TL ile 10 bin TL arasında değiştiğini ifade eden İnce, düğün sezonu açılınca gelinliklere indirim yapacaklarını dile getirdi. İnce, “Gelinlik satışlarımızda bayağı bir düşüş oldu. Zaten sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Randevuyla çalışıyoruz. Şu an bizim günlük 20, 30 tane müşteri almamız gerekiyorken 2, 3 tane müşteri alabiliyoruz. O da çok nadir geliyorlar çünkü düğün salonlarının açılacağı malum. Fiyatlarda mutlaka bir düşüş yapıyoruz. Salonlar açılsa düğünler başlasa zaten en güzel indirimleri yapacağız inşallah. Daha önceki rezervasyonlara da yaptık. Gelinlerimiz panik olmasın ben açılacağını umut ediyorum. Onların da inşallah düğünleri olacak” ifadelerini kullandı.

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