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Sivas’ta korkutan yangın

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı kapladı. Tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

SİVAS 11.04.2021, 16:57
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Sivas’ta korkutan yangın

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı kapladı. Tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın M.S.’nin iki çocuğu ile birlikte ikamet ettiği ahşap evde bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede tek katlı binanın tamamını sardı. Köy sakinlerinin söndürme çalışmaları sonuç vermedi. Bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın köyde paniğe neden oldu. Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar oluştu.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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