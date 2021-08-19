Sivas’ta konutların yarısından fazlasının sigortası bulunmuyor

Birçok ilçesi birinci derece deprem kuşağında bulunan Sivas’ta, deprem sigortası bulunan konut sayısına ilişkin veriler Sivas’ın Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçelerindeki karnesinin zayıf olduğunu ortaya koydu.

DASK, Sivas’ta bulunan konut sayısını 130 bin 140, yaşayan poliçe sayısını ise 53 bin 814 olarak açıkladı. Bu verilerle birlikte Sivas’ta bulunan konutların yüzde 58,6’sının sigortasının olmadığı tespit edildi.

Son verilere göre Türkiye’de bulunan konut sayısı 17 milyon 682 bin 80, yaşayan poliçe sayısı da 10 milyon 334 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de konutların yüzde 58,40’nın sigortalı olduğu açıklandı.