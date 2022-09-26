Sivas’ta Kırsalda Altyapı Çalışmaları Yoğun Şekilde devam ediyor

Sivas İl Özel İdaresi, yol standartlarının iyileştirilmesi için kırsal kesimlerde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas şehrinin en ücra köşesine kadar sayısız projelere imza atan Sivas İl Özel İdaresi, bir taraftan da kırsalda altyapı hizmetlerini vatandaşlarla buluşturuyor. 2022 yılı iş sezonunda güçlü kadrosuyla sahada büyük özveri gösteren Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kırsalda asfalt çalışmalarına her geçen bir yenisini ekliyor.

Bu çerçevede; Sivas merkez Serpincik-Çöken köy yolunda 5 kilometre boyunca asfalt sathi kaplama çalışması yapıldı. İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynaklarıyla altyapı hizmetlerini başarıyla sürdüren Sivas İl Özel İdaresi, Sivas merkez ve ilçelere bağlı birçok köy yolunda mesai harcamaya devam edecek.