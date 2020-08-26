Sivas’ta ki 14 otele güvenilirlik sertifikası aldı

Salgın ile mücadele devam ederken Sivas’ta 14 otel ‘Güvenli Turizm Konaklama Sertifikası’ almaya hak kazandı.

Covid-19 salgını nedeniyle turizm dünyasında da kurallar yeniden belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen “Sağlıklı Turizm Sertifikasyon” programına katılıp belge almaya hak kazanan konaklama tesislerinin sayısı Sivas’ta her geçen gün artmaya devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan konaklama işletmelerine yönelik ek tedbirleri içeren uygulamaları yerine getiren ilde 14 otel “Güvenli Turizm Konaklama Sertifikası” aldı. Sivas Valisi Salih Ayhan tarafında Sivas Valiliği makamında işletme sahiplerine sertifikalarını takdim edildi.

Kentte Covid-19 ile güven dolu bir mücadele var

Vali Ayhan, Sivas’ın turizm açısından önemli iller arasında yer aldığını belirterek, “Kültür ve turizmle ilgili genel bir değerlendirme yaptık ve ilimizde otelcilik yapan iş insanlarıyla bir araya geldik. İlimizde özellikle Covid-19 ile ilgili sağlıklı, hakikaten güven dolu bir mücadele olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun en güzel yansımasını da otel işletmecilerimizin yaptığı çalışmalardan görebiliriz. Kontrollü sosyal hayat ile birlikte otellerimizdeki doluluk oranının gün geçtikçe artması da ilimizde Pandemi sürecinin çok sağlıklı yürüdüğünün en güzel göstergesidir. Sivas turizm açısından önemli iller arasında. Bunu otellerimizin doluluk oranından görebilmekteyiz. Kurallara uydukça, vatandaşımız uyarılarımıza kulak verdikçe hayatın daha düzgün bir şekilde, iyi bir şekilde işlediğini görebiliyoruz. Ben bu güven ortamını sağlayan otelcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Sivas, emin huzurlu ve sağlıklı bir şehirdir”

Öte yandan Vali Salih Ayhan, Sivas’ın Pandemi sürecinde iyi devam eden illerden olduğunu dile getirerek,“Vatandaşımızın korkacağı, tedirgin olacak bir durumumuz yok. İlimiz emin ve güvenilir bir şehir. Sivas halkının Pandemi kurallarına uyma, maske takma ve mesafe ile temizlik konusunda hassasiyet gösterdiğini bir vali olarak da çok rahat bir şekilde buradan söyleyebilirim. Sivas, emin huzurlu ve sağlıklı bir şehirdir” şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Ayhan otel işletmelerini tebrik ederek, sertifikalarını takdim etti.