Sivas’ta karla mücadele

Sivas’ta kar nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sivas’ta iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı 916 köy ve yerleşim yerini araç ulaşımına kapatmıştı. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları neticesinde kapalı köy yolu sayısı 109’a kadar düşürüldü. Ekipler kapalı bulunan 109 köy yolunu da araç ulaşımına açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.