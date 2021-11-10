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Sivas’ta kar yağışı
Sivas’ta hava sıcaklıklarının düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
SİVAS 10.11.2021, 12:05
Sivas’ta hava sıcaklıklarının düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas’ın yüksek kesimlerinde bulunan Geminbeli Geçidi, Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen Yaylası ve Yıldızdağı’nda yağışı etkili oldu. Yağan karla tepeler beyaza büründü. Kar yağının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.