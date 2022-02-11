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Sivas’ta kapanan yolların neredeyse yarısı ulaşıma açıldı
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 731 yerleşim yeri yolundan 318’i ulaşımına açıldı.
SİVAS 11.02.2022, 12:45
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 731 yerleşim yeri yolundan 318’i ulaşımına açıldı.
Sivas’ta kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden olmuştu. Kentte kar yağışı ve tipi sonrası 731 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı. İl ve ilçe özel idaresi ekiplerinin aralıksız çalışmaları ile 318 köy yolu araç ulaşımına açıldı. 413 köy ve mezra yolunda ise karla mücadele çalışmaları sürüyor.