Sivas’ta kapalı köy yolu sayısı 446 oldu

Sivas’ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapanan köy yolu sayısı 446’ya yükseldi.

Sivas’ta Mart karı ulaşımda aksamalara neden oldu. İki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı yer yer yerini tipiye bıraktı. Geçtiğimiz gün 277 köy yolu araç ulaşımına kapanırken gece yarısına kadar devam eden kar yağışı ile kapalı köy yolu sayısı 446’ya ulaştı. Kar yağışının durması ile il ve ilçe özel idaresi ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir mücadele başlattı.