Sivas’ta kantinler denetleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sivas’ta bulunan kantinleri denetliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kantin denetimlerini sürdürüyor. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız’da bizzat denetimleri yerinde takip etti.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız ve hassas bir şekilde sürdürüleceğini belirtip, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bu çerçevesinde İlimizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerimizde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle ve aralıksız olarak yürütülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekiplerimiz tarafından, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak için okul kantinlerine ve okul çevresinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.” Dedi.

Yıl içerisinde 291 denetim gerçekleştirildi

Yıldız, ekiplerin yıl içerisinde 291 kantin denetimi gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde İl Merkezinde 2022 yılı ’’Ocak-Aralık’’ döneminde ’Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve Gıda İsrafı’ konulu eğitimler gerçekleştirilmiş olup eğitime katılan okul sayısı 10 ve toplam öğrenci sayısı 651 ’dir. Ayrıca; yıl içerisinde kontrol görevlilerince okul kantinlerinde 291 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde asıl amacımız öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamaktır. Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görevler düşmektedir. Tüketicilerimizin de çocukları için aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları, gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bir sorunla karşılaştıklarında Alo Gıda 174 hattını arayarak şikayetlerini bildirmeleri gerekmektedir.” Şeklinde konuştu.