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Sivas’ta kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
SİVAS’TA PARK HALİNDEKİ BİR TIRA KAMYONET ARKADAN ÇARPTI, ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
SİVAS 02.11.2020, 00:13
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Sivas’ta park halindeki tıra kamyonetin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 4 Eylül Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. M.E. idaresindeki 34 CAM 241 plakalı kamyonet sürücüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 BJH 553 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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