banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı

Sivas’ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı

Türkiye İş Kurumu verilerine göre Sivas’ta bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 187 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.

SİVAS 16.11.2020, 14:15
2
Sivas’ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı

Türkiye İş Kurumu verilerine göre Sivas’ta bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 187 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020’nin Ocak-Eylül dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı.

Verilere göre 2020’nin ilk 9 ayında Sivas’ta işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 8 bin 187 olurken işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı ise 2 bin 340 olarak kayıtlara geçti.

Bahsi geçen dönemde Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 1 milyon 221 bin 915 oldu. İşsizlik ödeneğine başvuranların 421 bin 651’inin ödeneği hak ettiği açıklandı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı az bulutlu
banner378