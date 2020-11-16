Son Dakika
Sivas’ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı
Türkiye İş Kurumu verilerine göre Sivas’ta bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 187 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.
SİVAS 16.11.2020, 14:15
2
Türkiye İş Kurumu verilerine göre Sivas’ta bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 187 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020’nin Ocak-Eylül dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı.
Verilere göre 2020’nin ilk 9 ayında Sivas’ta işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 8 bin 187 olurken işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı ise 2 bin 340 olarak kayıtlara geçti.Bahsi geçen dönemde Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 1 milyon 221 bin 915 oldu. İşsizlik ödeneğine başvuranların 421 bin 651’inin ödeneği hak ettiği açıklandı.