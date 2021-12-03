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Sivas’ta inme ünitesi hizmete girdi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde İnme Ünitesi açıldı.
SİVAS 03.12.2021, 17:15
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde İnme Ünitesi açıldı.
Konuyla ilgili olarak Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız yaptığı açıklamada “İnme ünitemizde akut inme hastalarına trombolitik tedavi verilmekte, yakın biçimde klinik izlem yapılmakta ve gerektiğinde üçüncü basamak nörolojik yoğun bakım ünitesine transferleri sağlanmaktadır. İnme tedavisi bir ekip işidir; doktor, hemşire, yardımcı sağlıkpersoneli bir bütündür. Uygun hastalara dekompresif cerrahi, stent ve endarterektomi işlemleri yapılmaktadır. Hedefimiz, uygun olan tüm hastalara trombektomi tedavisi uygulanmasını sağlayabilecek bir inme merkezine kavuşmaktır.” dedi.