Sivas’ta ilk kez uygulandı

Sivas’ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ilk kez Zehra Düzardıç isimli hastaya RNY gastrik bypass ameliyatı uygulandı.

Sivas’ta daha önce tüp mide ameliyatı olan ve sağlık sorunları yaşayan Düzardıç, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sinan Soylu tarafından Sivas’ta ilk kez denenen RNY gastrik bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, hastanın 5 yıl önce tüp mide ameliyatı olduğunu; fakat şikâyetlerinin devam ettiğini söyledi. Soylu konuşmasının devamında; “Hastaya endoskopi yaptığımızda midede ciddi bir safra reflüsü ve gastroözafjiyel reflüsü olduğunu tespit ettik. Bu rahatsızlığı önce medikal tedaviyle gidermeye çalıştık; ama sonuç alamayınca ameliyat kararı aldık.” dedi.

Sivas’ta ilk defa yapıldı

Yapılan ameliyatın, diğer cerrahi müdahalelere göre daha zor olduğunun altını çizen Soylu, açıklamasının devamında; “Yaptığımız ameliyat, RNY gastrik bypass ameliyatı. Bu, Sivas’ta ilk kez yapılan bir ameliyattır. Rutin olarak yaptığımız Gastrik bypass ameliyatından daha zor olan bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Şikâyetleri biten hastamızın kilo verme sürecini de takip edeceğiz.” dedi.

Sayıyı artıracağız

RNY gastrik bypass ameliyatı hakkında da bilgi veren Soylu son olarak, “Bu ameliyat obezite cerrahisi ve metabolik cerrahide tercih edilen ameliyatlardan biridir. Sleeve (tüp mide) gastrektomi uygun olmayan, reflüsü olan hastalarda özellikle tercih edilecek bir ameliyattır. Obezitenin yanı sıra diyabet, hipertansiyon gibi metabolik kompenentler mevcut ise hastalarımız bu ameliyattan fayda görecektir. Bugün ilkini yaptığımız bu tür ameliyatların sayısını artıracağız.” dedi.

Hasta Zehra Düzardıç ise, “Rahatsızlıklarım vardı. “Bu ameliyat, Sivas’ta kesinlikle olmaz.” dediler. Araştırdım. Sonra Sinan Bey’in ismini duydum. Bir senedir, Sinan Bey tedavimle ilgileniyor. Allah ondan razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Anadan doğmuşa döndüm.” şeklinde konuştu.

RNY Gastrik Bypass Ameliyatı Nedir?

Gastrik Bypass, mide küçültme ameliyatlarına benzer bir yöntemdir. Aşırı kiloları sağlığını tehdit eden hastalara uygulanan yöntem, tüm mide ameliyatlarından farklı olduğu gibi riskleride azdır. Tüp mide operasyonunda mide küçültülürken, Mide Bypass ameliyatında hem kapasitedeki küçülme ile hem de emilimin azaltılması sağlanarak operasyon sonrasında kilo alımı daha yüksek oranda önlenir.