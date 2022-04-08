Sivas’ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Mart ayı içerisinde Sivas’ta 87 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 190 kişi de yaralandı.

Kentte bu yılın ilk 3 ayında ise emniyet bölgesinde meydana gelen 251 ölümlü yaralanmalı kazada toplamda 4 kişi hayatını kaybederken 550 kişi yaralandı.