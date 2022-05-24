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Sivas’ta İlbeyliler yeni başkanlarını seçti

Sivas’ta İlbeyliler olağan genel kurularını gerçekleştirip Adem Uzun ve ekibini yeni dönemde başkanlığa getirdi.

SİVAS 24.05.2022, 11:19
Sivas’ta İlbeyliler yeni başkanlarını seçti

Sivas’ta İlbeyliler olağan genel kurularını gerçekleştirip Adem Uzun ve ekibini yeni dönemde başkanlığa getirdi.

Sivas’ta 42 farklı köyde ikamet eden İlbeyliler çatısı altında toplandıkları İlbeyli Çevresini Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği’nin olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Yeni yönetimin belirlendiği toplantıda Adem Uzun ve Durmuş Şeker başkanlığındaki iki liste yarıştı. Uzun’un listesi 194 oy, Şeker’in listesi ise 97 oy aldı. Sivaslı İlbeyliler yöne dönemde Uzun’u başkanlığa seçti.

Uzun yaptığı açıklamada birlik ve beraberliği pekiştirmek için gayret edeceklerini belirtip, “İlbeyli Çevresini Geliştirme ve Yardımlaşma Derneğinin genel kurulu gerçekleşti. Genel kurulumuz birlik ve beraberlik içerisinde, tüm İlbeylilerin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu bir şölen havası içerisinde gerçekleşti. İki liste halinde seçime gidildi. Benim başkanlığını yaptığım yönetim kurulu 194 oy aldı. Diğer aday olan Durmuş Şeker’in listesi ise 97 oy aldı. Bu sonuca göre de kendi ekibimle birlikte dernek yönetimine yükselmiş olduk. Bize bu yetkiyi veren, genel kurulumuza katılan tüm üyelerimize ben teşekkürlerimi sunuyorum. Genel kurul öncesi arkadaşlarımızla bir yol haritası hazırlamıştık. Öncelikle yöremizdeki insanları kucaklayan, birlik ve beraberlik içeren çalışmalar yapmak bizim en önemli amacımızı oluşturmakta. “ dedi.

İlbeyliler kimlerdir?

Uzun İç Anadolu Bölgesinin en nüfuzlu topluluklarından olan İlbeylileri şu sözlerle tarif etti. “İlbeyli kelimesi, Elbeyli olarak ta kullanılır. Köken olarak bakacak olursak il ve el vatan anlamına gelir. Buruciye medresesinin madalyonuna bakacak olursak 1271 yılına ait olan madalyonda vakfeden kişinin İlbeyli’nin eski köyünden olduğu yazar. Eski köy Sivas merkeze bağlıdır ve aynı zamanda bir İlbeyli köyüdür. Bizim atalarımızın Selçuklularla birlikte Anadolu’ya ilk gelen topluluklardan biri olduğunu görmekteyiz. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslam’ın yayılmasında İlbeyli Türklerinin çok büyük katkısı olmuştur. Bu yörede yıllardır hayvancılıkla uğraşmışlardır. Konargöçer bir yaşam sürmüşlerdir. Ancak Osmanlı devletine baktığınız da 18. Yüzyılda İlbeyli Türkmenlerini şuan ki Suriye toprakları içerisinde Anaze ve Şahmer aşiretlerine karşı İlbeyli Türkmenlerini o bölgeye yerleştirmiştir ve İlbeyli Türkmenleri bu aşiretlere karşı mücadelede etmişlerdir. Ancak bazı İlbeyli Türkmenleri o coğrafya da bulunan susuzluk, kuraklık ve toprağın verimsizliğinden dolayı geri bir dönüş olduğunu görüyoruz. Tekrar döndüklerinde, Osmanlı Devleti Sivas’ta bu 42 köye bir karar alıyor ve karar konargöçer Türkmenlerin oldukları yerlere yerleştirilmesi yönünde oluyor. Suriye’den gelenler şuan ki bölgede yerleşik hayata geçiyorlar. Geri dönmeyenler ise Halep, Kilis, Gaziantep, Cerablus bölgelerinde kalmışlardır. “

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