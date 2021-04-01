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Sivas’ta ihracat yüzde 25,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ve genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

SİVAS 01.04.2021, 13:44
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Sivas’ta ihracat yüzde 25,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ve genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Verilere göre Sivas’ta ihracat 2021 yılı Şubat ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 25,3 artarak 7 milyon 927 bin dolar, ithalat ise yüzde 191,8 artarak 5 milyon 394 bin dolar olarak gerçekleşti. Kentte bir önceki aya göre ise ihracat yüzde 19,3 artarken, ithalat da yüzde 249,3 oranında arttı.
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