banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”

Sivas’ta ihracat virüse rağmen arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının Ocak-Kasım dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

SİVAS 09.12.2020, 00:10
2
Sivas’ta ihracat virüse rağmen arttı
banner422

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının Ocak-Kasım dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas´ta ihracat bu yılın 11 aylık döneminde dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. 2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında 68 milyon 310 bin dolar düzeyinde ihracatın gerçekleştirildiği Sivas´ta 2020 yılının aynı döneminde 68 milyon 768 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sivas; Türkiye’de 2020 yılının 11 aylık verileri baz alınarak gerçekleştirilen ihracat sıralamasında 54´üncü sırada yer aldı.
Yorumlar (0)
az bulutlu