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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna’ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Boris
Sivas’ta ihracat arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 Şubat ayına ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı.
SİVAS 05.03.2022, 09:30
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 Şubat ayına ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı.
TİM’den derlenen bilgilere göre Sivas’ta ihracat rakamları Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1 milyon 315 bin dolar arttı. Sivas’ta 2021 Şubat ayında 6 milyon 397 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı ayında 7 milyon 712 bin dolara yükseldi. Sivas bu ihracat verileriyle birlikte Türkiye’de 81 il içerisinde 53’üncü sırada yer aldı.