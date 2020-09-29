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Sivas’ta ihracat Ağustos ayında zirve yaptı

SİVAS’TA İHRACAT AĞUSTOS AYINDA ZİRVE YAPTI

SİVAS 29.09.2020, 17:17
Sivas’ta ihracat Ağustos ayında zirve yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2020 yılının ilk 8 ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Sivas’ta bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında 46 milyon 720 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. TİM verilerine göre Sivas’ta 2020’nin ilk 8 ayında en fazla ihracat 6 milyon 756 bin dolar ile Ağustos ayında yapıldı.

Sivas’ta 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracat rakamları ay ay şu şekilde gerçekleşti:

Ocak 5 milyon 778 bin dolar, Şubat 5 milyon 499 bin dolar, Mart 4 milyon 692 bin dolar, Nisan 6 milyon 290 bin dolar, Mayıs 4 milyon 828 bin dolar, Haziran 6 milyon 375 bin dolar, Temmuz 6 milyon 502 bin dolar, Ağustos 6 milyon 756 bin dolar.

Sivas’ın ihracat yaptığı sektörler içerisinde çelik, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik elektronik, gemi ve yat, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve ve sebze mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, mücevher, otomotiv endüstrisi, savunma ve havacılık sanayi, su ürünleri ve hayvansal ürünler, tekstil ve hammaddeleri, yaş sebze ve meyve yer alıyor.

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