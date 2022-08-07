Sivas’ta ihracat 55 milyon doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılı Temmuz ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Verilere göre Sivas’ta 2021 Temmuz ayında 4 milyon 745 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 3 milyon 181 bin dolar artış göstererek 7 milyon 926 bin dolara yükseldi.

Sivas’ta ihracat yılın ilk 7 aylık verileri değerlendirildiğinde de artış gösterdi.

Kentte 2021 Ocak-Temmuz döneminde 41 milyon 901 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 55 milyon 629 bin dolara çıktı.