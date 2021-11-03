Sivas’ta her gün ortalama 214 Covid-19 vakası görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta 9-15 Ekim tarihlerinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 253,19 iken 16-22 Ekim tarihlerinde 235,26’ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı bin 496 olarak kayıtlara geçti. Kentte günlük ortalama vaka sayısı ise 214 oldu.