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Sivas’ta halk oyunları şöleni

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Sivas İl Temsilciliği tarafından 2021 yılı Kulüplerarası Halk Oyunları yarışması gerçekleşti. Sivaslılar yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.

SİVAS 24.09.2021, 15:37
Sivas’ta halk oyunları şöleni

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Sivas İl Temsilciliği tarafından 2021 yılı Kulüplerarası Halk Oyunları yarışması gerçekleşti. Sivaslılar yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.

4 Eylül Spor Salonunda yapılan yarışma Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra halk oyunları il temsilcisi Ali Yavuz ve Gençlik Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik birer konuşma yaparak ekiplere başarılar diledi.

4 kategoride yapılan yarışmaya 3 kulüp katıldı. Halk oyunları ekipleri yarışmada dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Yarışma sonucunda düzenlemesiz dal minikler ve gençler kategorisinde Bozkır Gençlik ve Spor kulübü birinci olurken, düzenlemesiz dal yıldızlar ve büyükler kategorisinde ise Anadolu Folklor Spor Kulübü de birinciliği elde etti. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Halk Oyunları il temsilcisi Ali Yavuz, hakemler ve antrenörler takdim etti.

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