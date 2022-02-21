Sivas’ta günlük vaka sayısı 600’e dayandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 29 Ocak-4 Şubat tarihlerinde 656,88 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 5-11 Şubat tarihlerinde 658,66’ya yükseldi.

2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 4 bin 190 olarak kayıtlara geçti.