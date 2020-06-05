Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Sivas’ta gümrük kaçağı içki ile esrar ele geçirildi

SİVAS’TA JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR DA 12 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.

Sivas’ta gümrük kaçağı içki ile esrar ele geçirildi

SİVAS’TA JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR DA 12 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.

05 Haziran 2020 Cuma 13:30
3 Okunma
Sivas’ta gümrük kaçağı içki ile esrar ele geçirildi

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şişe gümrük kaçağı içki, 220 gram esrar ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Mayıs - 2 Haziran tarihleri gerçekleştirilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında; 6 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı, 1 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 1 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet olayı olmak üzere toplam 8 olaya müdahale edildi. Gerçekleşen olaylarda 220 gram esrar maddesi, 65 şişe bandrolsüz kaçak alkollü içki, 1 adet dedektör, 2 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Öte yandan meydana gelen olaylarda 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları
Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları
Görülmeye değer ‘Yıldız Şelalesi'
Görülmeye değer ‘Yıldız Şelalesi'
Sivas, ekmeklik buğday üretiminde 5’inci sırada
Sivas, ekmeklik buğday üretiminde 5’inci sırada
Sivas’ta 3 bin 556 Suriyeli yaşıyor
Sivas’ta 3 bin 556 Suriyeli yaşıyor
Türkiye’nin köy zengini şehri: Sivas
Türkiye’nin köy zengini şehri: Sivas
Yıldızdağı ile havalimanı arasındaki mesafe kısalacak
Yıldızdağı ile havalimanı arasındaki mesafe kısalacak
Bilgin, mesire alanlarında inceleme yaptı
Bilgin, mesire alanlarında inceleme yaptı
BÖYLE TAVUK GÖRÜLMEDİ
BÖYLE TAVUK GÖRÜLMEDİ
Trafik kazası, 1 ağır 4 yaralı
Trafik kazası, 1 ağır 4 yaralı
Sivas’ta tarımda tek olacak
Sivas’ta tarımda tek olacak
Genel Sekreter Kaya, online görüştü
Genel Sekreter Kaya, online görüştü
“Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” kampanyasına tam destek
“Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” kampanyasına tam destek
Elektriğini kendi üreten, suyunu kendi çıkartan okul
Elektriğini kendi üreten, suyunu kendi çıkartan okul
Sivas'ta Mor Patates'in Ekimi Yapıldı
Sivas'ta Mor Patates'in Ekimi Yapıldı
Termik Santral faaliyet için onay bekliyor
Termik Santral faaliyet için onay bekliyor
Mayıs ayında 2.5 metre kar
Mayıs ayında 2.5 metre kar
Sivas’ta korona gelinlik satışlarını vurdu
Sivas’ta korona gelinlik satışlarını vurdu
Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak
Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak
Erbaş’a destek
Erbaş’a destek

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim