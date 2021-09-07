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Sivas’ta göller balıkla dolup taşacak

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Sivas’ta bulunan göllere 678 bin 125 yavru sazan bırakıldı.

SİVAS 07.09.2021, 14:33
Sivas’ta göller balıkla dolup taşacak

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Sivas’ta bulunan göllere 678 bin 125 yavru sazan bırakıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla uygulamaya konulan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” ile Sivas’ta da göllere yavru balıklar bırakıldı.


Bakanlık tarafından Şanlıurfa Atatürk Barajı’nda üretimi gerçekleştirilen toplam 678 bin 125 adet yavru sazan balığı; Hafik, İmranlı, Kangal, Gemerek, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara İlçelerinde bulunan 30 adet göl ve gölete bırakıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, balıklandırma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtip, "Balık stoklarının ve su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir. Balıklandırma faaliyetinin yöre halkı tarafından da ilgi ve memnuniyetle karşılandığı görülmektedir.” dedi.

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