banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması

Sivas’ta genç nüfus azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre Sivas’ta yaşayan genç nüfus sayısı 2019’da 110 bin 882 iken 2020 yılında 107 bin 18’e geriledi.

SİVAS 17.05.2021, 14:53
Sivas’ta genç nüfus azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre Sivas’ta yaşayan genç nüfus sayısı 2019’da 110 bin 882 iken 2020 yılında 107 bin 18’e geriledi.

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun 54 bin 218’i erkek, 52 bin 800’ü de kadın nüfustan oluştu. Sivas’ta genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 16,8 olarak kayıtlara geçti.
Yorumlar (0)
22°
açık