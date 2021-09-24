Sivas’ta geleneksel Türk okçuluğu ekipmanları üretilecek

Sivas Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Geleneksel Türk Okçuluğu Ekipmanları Üretimi Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Bektaş ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker katıldı.

Hayata geçirilmesi planlanan proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Aslan ve Karaca, daha sonra "Geleneksel Türk Okçuluğu Ekipmanları Üretimi Projesi" iş birliği protokolünü imzaladı. Aslan ve Karaca, Sivas’ta geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılmasına önemli katkılar sağlayacak projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Protokol kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kurslar açılacak. Kursiyerlere; kaftan, börk, ok ve yay gibi geleneksel Türk okçuluğunu yansıtan kıyafet ve ekipmanların üretimine yönelik kurs verilecek.