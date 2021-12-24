Sivas’ta Erasmus projelerine 316 bin Euro destek

Sivas’ta okul ve kurumlara 2021 Erasmus+ teklif çağrısı döneminde 316 bin 120 Euro hibe tahsis edildi.

2021 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul eğitimi alanında yapılan akreditasyon başvurusuna 114 bin 308 Euro, mesleki eğitim akreditasyonuna ise 83 bin 600 Euro hibe desteği verilecek.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında "Yetişkin Eğitiminde Dijitalleşme ve Uzaktan Eğitim Teknolojileri" isimli proje ile 23 bin 940 Euro, Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Kısa Süreli Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında "Endüstriyel Otomasyonda, Endüstriyel Kalıp İmalatında ve Akıllı Panolarla Enerji Yönetim Sistemlerinde AB’deki İnovasyonel Uygulamalar" isimli projeleri ile 94 bin 272 Euro hibe almaya hak kazandı.