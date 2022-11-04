Sivas’ta Ekim ayı ihracatı 7 milyon 190 bin dolar olarak gerçekleşti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas’ta Ekim ayında yapılan ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62,28 artışla 7 milyon 190 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

“İlimiz ve ülkemiz adına sevindirici”

İhracatta artışın sevindirici olduğunu ifade eden Eken, “2021 yılının Ekim ayında ihracatımız 4 milyon 430 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise aynı dönemde yüzde 62’lik artışla 7 milyon 190 bin dolara ulaşıldı. 2021 yılının 10 aylık döneminde ihracatımız toplam 59 milyon 52 bin dolar iken bu yılın aynı döneminde 77 milyon 944 bin dolara ulaştı. Artış oranımız yüzde 31,99. 2021 yılında toplam ihracatımız 71 milyon 713 bin dolardı. 2022 yılının 10 ayında bu rakam geçildi. Bu durum ilimiz ve ülkemiz adına sevindirici. İhracatımızın artmasını sağlayan, her zaman gövdesini taşın altına koyan firmalarımızı, iş insanlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

“Sivas’ın ihracatının artması Demirağ OSB’de üretimin başlamasıyla gerçekleşecek”

Sivas’ta ihracatın artması noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Eken, “ihracatta üyelerimize yeni pazarlar oluşturmak için çeşitli görüşmeler, toplantılar düzenliyoruz. Kazakistan, Özbekistan, Filistin, Hollanda gibi birçok ülke ile bu çalışmaları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sivas’ın ihracatının artması Demirağ OSB’de üretimin başlamasıyla gerçekleşecek. Demirağ OSB’de tüm fabrikalara üretime başladığında inanıyoruz ki ihracatımız 1 milyar dolara çıkacak. Ayrıca 1. OSB, Gemerek ve Şarkışla OSB’lerin de Cazibe Merkezine alınması için de mücadelemizi ve taleplerimizi sürdürüyoruz. Sivas’ta işsizliği bitirmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi hak ettiği yere hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.