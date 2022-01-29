Sivas’ta eğitimde ilk dönem değerlendirildi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile 2021-2022 Ortaöğretim Kurumları 1. Yarıyıl Değerlendirme Toplantısında bir araya geldi.

Video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantı Aslan’ın selamlama konuşması ile başladı. Aslan; eğitim süreçlerinin başarıyla yürütülmesi amacıyla paydaşlarla yol haritasını belirlemek, okullarda yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin paylaşılması amacıyla bu toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.

Aslan, her okulun başarısına yönelik durum analizlerinin gerçekleştirilmesini ve bu kapsamda hedefler belirlemeleri gerektiğini vurguladı.

Daha Sonra Şube Müdürü Mesut Kaş sunum yaptı. Ortaöğretim kurumlarının başarı ortalamalarının paylaşıldığı sunumda, veriler analiz edilerek okul bazında dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi.

Toplantıya Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık, Mehmet Ar, Yıldırım Solak, Mesut Kaş ve Alpaslan Ünal da katıldı.

Aslan, toplantıya katılımlarından ötürü idarecilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.